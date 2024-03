Lazio tra Juventus e Roma: polemica di Sarri sul calendario VIDEO

"Chi fa i calendari dalla poltrona neanche si rende conto...". L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri critica la Lega Serie A in conferenza stampa all'Allianz Stadium dopo l'eliminazione dalla Champions League per opera del Bayern Monaco.







IL TRITTICO INCRIMINATO - Sabato 30 marzo alle ore 18 in campionato la Lazio gioca in casa contro la Juventus, che tre giorni dopo sfida a campi invertiti per la semifinale d'andata in Coppa Italia martedì 2 marzo alle ore 21. Poi il weekend successivo c'è il derby di Roma in Serie A.