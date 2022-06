Lazio e Copenaghen proseguono la trattativa per l’eventuale permanenza in Danimarca del difensore Denis Vavro. Oggi scade il prestito dal club biancoceleste, che chiede una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro per cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre l’ultima proposta arrivata si ferma a 3,7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.