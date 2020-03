La Lazio ha messo nel mirino 3 big per l’estate, al fine di rafforzare una squadra al momento seconda in classifica. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino biancocelesti ci sono Giroud, in scadenza con il Chelsea, Bonaventura, in scadenza con il Milan, e Szoboszlai, talento dell’RB Salisburgo.