Arrivano buone notizie in casa Lazio dall'allenamento di rifinitura alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Maurizio Sarri recupera completamente i tre difensori che erano in dubbio per domani - Romagnoli ha risolto i suoi problemi gastrointestinali, Casale e Gila sono di nuovo in gruppo - e conserva fino all'ultimo il solito dubbio sul ruolo di mezzala sinistra. Luis Alberto, Basic e Vecino sono in lizza per una sola maglia.