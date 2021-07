La grana Luis Alberto continua a tenere banco in casa Lazio. Il Mago, ancora lontano dal ritiro di Auronzo di Cadore, al momento è ai ferri corti con la società, e in più dovrà anche scusarsi con il nuovo tecnico Sarri oltre che con tutti i suoi compagni di squadra. Vista la situazione, diverse squadre fiutando l'affare stanno sondando il terreno.



Come riporta Repubblica le più interessate sono il Milan e il Villarreal, mentre l'Inter non vuole abbandonare il sogno Mago. Sondaggi o meno però, l'ultima parola sarà quella di Lotito, e il patron biancoceleste valuta Luis Alberto almeno 60 milioni, sia per motivi tecnici, sia per motivi econimici. Il Liverpool in caso di cessione dello spagnolo riceverà il 30% della somma che verrà incassata dalla Lazio.