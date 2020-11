C'era qualche dubbio già durante la rifinitura di stamattina, e alla fine, purtroppo per Inzaghi, sono arrivate le conferme. La Lazio, che a breve partirà da Fiumicino alla volta di San Pietroburgo per affrontare lo Zenit, dovrà fare a meno di Strakosha, Leiva e Immobile. Tutti e tre stamani non sono stati provati con i possibili titolari, indizio che la società era in attesa del via libera da parte della Uefa. Quest'ultimo non è arrivato. Non convincono i test effettuati dai tre calciatori biancocelesti. Così ecco spiegato per quale motivo mentre i compagni partivano con il pullman alla volta dell'aeroporto, Strakosha, Leiva e Immobile hanno lasciato il Lazio Training Center con i propri mezzi. Altre tre tegole per Inzaghi in vista del delicato match di Champions League in terra russa, senza contare le assenze già preventivate di Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson sempre per i test molecolari risultati positivi.