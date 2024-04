Lazio, Tudor: 'E' mancata solo la qualificazione. In estate completeremo la rosa'

Gli facciamo i complimenti, ma li faccio anche ai miei ragazzi perché hanno messo tutto". Parole e pensieri di, allenatore della Lazio che a Mediaset ha commentato la vittoria contro la Juventus, un 2-1 che non è bastato per staccare il pass per la finale di Coppa Italia. "Stasera si sono viste tante belle cose.. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevano ed eravamo lì. Poi alla fine sono usciti con questo gol e niente... ora dobbiamo recuperare perché sabato abbiamo una gara importante".

"E' vero e poi se c'è un punto di forza della Juve è proprio questa fisicità. Ce l'abbiamo messa tutta, dispiace, la strada è questa ed è quella giusta. Abbiamo giocato tre gare con la Juve e vinto due volte: non siamo passati, ma io sono contento delle crescita e dell'atteggiamento. Siamo a buon punto"."Questa partita mi dà tanta forza, io sono soddisfatto dei ragazzi. Vogliamo proseguire su questa strada, sabato abbiamo una gara super-importante col Verona. Io sono qui da un mese e quando si costruiscono le squadre le si costruiscono per un certo tipo di gioco: in estate lavoreremo per completare la rosa coi profili giusti, un po' di gamba e fisicità mancano e poi facendo la preparazione dall'inizio il discorso cambia".