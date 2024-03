Lazio, Tudor ha sorpreso Lotito: ecco il retroscena della firma sul contratto

E' stata una scelta di Igor Tudor quella di firmare con la Lazio solo fino al 2025. Il retroscena lo racconta questa mattina Il Messaggero, rivelando che il tecnico croato ha lasciato sorpreso lo stesso Lotito al momento della firma del contratto. Il presidente biancoceleste infatti, diversamente da quanto raccontato nelle settimane scorse, era in realtà disposto a far firmare al nuovo allenatore un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni a stagione più bonus. Tudor invece ha preferito un'accordo più breve, perché - spiega sempre il quotidiano - non vuole "vivere di rendita", ma conquistarsi la fiducia con i risultati.



Per pensare al futuro ci sarà tempo. L'ex Marsiglia è un tipo pragmatico e adesso è concentrato solo sul partire con il piede giusto in questa sua nuova avventura, provando a fare il meglio possibile in campionato e in coppa per portare a termine la stagione della Lazio. Testa solo sul campo, al punto che ha anche accantonato l'idea di cercare una casa. Il neo-allenatore biancoceleste è rimasto stregato dal centro tecnico di Formello e ha deciso che per il momento alloggerà lì. Ha anche comunicato alla famiglia (che vive a Spalato, in Croazia) questa sua decisione per non farli trasferire, almeno per ora, a Roma.