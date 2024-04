Lazio, Tudor recupera quasi tutti per il finale di campionato: il punto sugli infortuni

Buone notizie perin vista del rush finale di campionato. L'allenatore dellaper le ultime 4 partite della stagione potrà contare sulla rosa al completo o quasi. Con il recupero diche a Monza tornerà tra i convocati e incalza da subito Mandas per riprendersi il posto da titolare, l'infermeria di fatto si è svuotata. Perinfatti non era stata riscontrata alcuna lesione dopo Genoa-Lazio e già sabato scorso contro l'Hellas era in panchina.è tornato col botto dopo un mese di stop, regalando 3 punti con il suo gol pochi giorni fa. Anchenon ha più avuto risentimenti dopo aver saltato la semifinale di ritorno con la Juventus per precauzione. E la prestazione contro gli scaligeri è lì a dimostrarlo.

C'è soloancora costretto ai box. Per lui non è ancora scongiurato il pericolo che la stagione possa essere già finita, come si immaginava dopo i primi accertamenti post infortunio. Si sta sottoponendo però in questi giorni a tutte le cure del caso per provare a recuperare dalla lesione di medio grado all'adduttore, accusata una settimana fa in Coppa Italia, dopo aver provato a stringere i denti. ILo staff medico potrebbe provare addirittura a farlo tornare a disposizione per Inter-Lazio se la risposta del calciatore alle terapie continuerà ad essere buona come è stata fino a ora. La sensazione comunque è che molto dipenderà dalla classifica: se ci saranno ancora speranze di rimonta Champions o meno farà tutta la differenza del mondo per tentare di forzare un po' il recupero o gestire la situazione con più calma.