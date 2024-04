Lazio, Tudor rispolvera i senatori in Coppa Italia. Contro la Juve due big devono sbloccarsi

un' ora fa



Cinque cambi per Igor Tudor oggi in Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico della Lazio rispolvera i senatori della rosa e rispetto alla vittoria in campionato di sabato scorso schiererà in campo dall'inizio questa sera allo Stadium, per la semifinale d'andata della Coppa Italia, Patric al posto di Casale, Guendouzi e Vecino per Cataldi e Kamada e, in attacco, Luis Alberto e Immobile invece di Pedro e Castellanos.



Il tandem tra il bomber partenopeo e il Mago spagnolo ha già fatto male 8 volte complessivamente ai bianconeri, ma mai il Coppa Italia. Il dato lo riporta questa mattina Repubblica, sottolineando che Tudor punta oggi sull'affinità tra i due nell'attaccare la profondità per provare ad indirizzare da subito la doppia sfida (ritorno a Roma il 23 aprile), cavalcando anche l'onda dell'entusiasmo generatosi tre giorni fa. L'anno scorso ai quarti di finale su la Vecchia Signora ad avere la meglio della squadra di Sarri con un gol di Bremer. nel 2017 e nel 2015 invece le due compagini si sono sfidate in finale e ha sempre vinto la Juventus. Quando si parla di semifinali però, nel recente passato è sempre stata la Lazio alla fine a conquistare l'ultimo atto del torneo. Nel 2009 e nel 2013 è persino arrivata poi la vittoria della Coppa, che - come potrebbe succedere anche quest'anno - fu ancora di salvezza per una stagione poco brillante in Serie A.