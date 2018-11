Inzaghi farà turnove, ma contro l’Apollon Limassol bisogna vincere. Come riporta il Corriere dello Sport, occhi puntati anche sull'Eintracht, prima nel girone: affronterà il Marsiglia, poi all'Olimpico si giocherà il primato con la Lazio stessa. Con la speranza di un regalo di Garcia agli ex rivali biancocelesti.



PREMI - Non solo per il prestigio, il passaggio del turno con 2 turni di anticipo ha garantito alle casse societarie un introito di 5 milioni e 130 mila euro. In palio, nei prossimi 180', c'è un altro un milione e 640 mila euro. Anche il primato nel girone vale un milione di premio, il secondo posto 500 mila.