Archiviato il penultimo allenamento della Lazio in questa prima settimana di pausa nazionali. I biancocelesti anche oggi effettueranno una doppia seduta come accaduto ieri. In attesa del rientro di buona parte del gruppo dalle nazionali, mister Sarri sta sfruttando la pausa per spiegare nuovi dettami tattici ai suoi calciatori e studiare la Juventus, prossimo avversario in campionato. Presente quest’oggi a bordocampo anche Marco Parolo, ex vice capitano biancoceleste e attuale commentatore tecnico di Dazn.



TUTTA TATTICA – La mattinata odierna anziché la palestra come ieri ha avuto la tattica come protagonista. Prima la difesa con due schieramenti a 4 che si alternavano, poi la fase offensiva con centrocampisti e attaccanti. Una full immersion a turni che ha ricordato il ritiro di Auronzo di Cadore e che dovrà poi essere applicata nell’allenamento odierno che con ogni probabilità prevedrà delle partitelle. Aggregati anche oggi cinque ragazzi della Primavera: Floriani Mussolini, Pollini, Coulibaly, Bertini e Mancino.



ATTESA IMMOBILE – Intanto dovrebbe slittare a domani la risonanza magnetica di Immobile per decretare che tipo di infortunio ha riscontrato al polpaccio sinistro. Sarri incrocia le dita per averlo il prima possibile a disposizione. Il bomber biancoceleste ieri sera si è recato presso il centro sportivo dell’Acquacetosa per assistere da vicino all’allenamento dell’Italia. Assenti quest’oggi anche Lazzari (in fase di recupero), Escalante e Raul Moro.