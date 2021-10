Seduta di antivigilia terminata in casaha dato appuntamento ai suoi alle 15:30 a. Stavolta proprio a tutti. Rientrati anche gli ultimi nazionali comee soprattutto, particolarmente carico quando vede l’. Il Comandante ha proseguito con la tattica dopo la full immersion di ieri pomeriggio, ancora una volta schierando ilbiancoceleste contro ildiDifficilmente ci saranno sorprese contro i nerazzurri, anche perché Sarri dovrà già tappare la voragine lasciata dain difesa. Il Leone dovrà scontare due turni di squalifica dopo il rosso rimediato a, e il primo sarà proprio contro l’Inter del suo ex allenatore Inzaghi. Il ballottaggio principale è quindi riferito a chi prenderà il posto di Acerbi. Al momento, sensazione confermata anche dagli schieramenti di oggi pomeriggio, pare che la scelta possa ricadere sua scapito di, utilizzato sempre da terzino sinistro, compreso oggi.A proposito di terzini, l’altro dubbio risiede proprio sull’out destro.? Difficile dirlo. Il montenegrino è rientrato in campo ieri dagli impegni col Montenegro, mentre l’italiano è stato sempre a disposizione del Comandante nell’ultima settimana e mezzo. A due giorni dalla sfida sembra leggermente avanti Marusic solo per una questione di equilibrio. Gli altri posti dovrebbero essere confermati. Da, passando per i tre tenori del centrocampo () fino ai due esterniche giocheranno ai lati del rientrante. La Lazio anti Inter prende forma.