Il Consiglio di Gestione dellaha approvato il bilancio semestrale consolidato al 31 dicembre 2020. Il club capitolino ha chiuso l’esercizio con una passività quasi nulla, ovvero(120mila euro) attestandosi con un patrimonio netto di. Come si legge nel documento ufficiale pubblicato dalla Lazio stessa poi, il giro di affari consolidato “si attesta a Euro” con un +36,56 milioni di euro rispetto all’anno precedente, tutto ciò soprattutto grazie all'approdo inAndando a spulciare i costi degli ultimi sei mesi riportati a bilancio, viene confermato che l’acquisto più oneroso è stato quello di Vedat. Per l’attaccante kosovaro la Lazio ha versatodi euro nelle casse delspendendone altridi intermediazione. Il secondo acquisto più costoso è stato quello di Mohamed. Per il franco-algerino il club capitolino ha devolutodi euro alladi intermediazione. Infine, persono stati spesieuro.Questi i costi della campa acquisti, ai quali però vanno aggiunti i bonus indirizzati ad altre società. Entrando nel dettaglio, il(ex squadra di Correa) ha beneficiato disia per la qualificazione in Champions della squadra di Inzaghi, sia per la 32esima presenza conseguita dal Tucu nella scorsa stagione. Grazie alla qualificazione UCL dipoi, alsono stati riconosciuti 991.728 mila euro.Ancheha contribuito alle uscite del club, visto che con la Champions League in tasca della Lazio è scattato un bonus daper il. Infine, al computo totale dei costi, il quale ammonta adi euro, vanno aggiunti iversati nelle casse delper l’acquisto die ispesi per l’indennità di formazione di, entrambi giocatori della