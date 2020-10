, ha subito fatto capire a tutti che non le serve alcun tempo di adattamento, dopo il 3-1 contro il Dortmund però gli uomini di Inzaghi, per giunta decimati (probabilmente causa Covid), dovranno conservare la stessa cattiveria mostrata ad Haaland e compagni, e portarla con loro nel freddo Belgio, dove non troveranno un avversario disposto a concedersi facilmente.Courtois, per l’appunto un belga, ne sa qualcosa: guai a farsi ingannare da quei 174 centimetri per 67 chili, perché come si dice a Roma, “nella botte piccola c’è il vino buono”, e quello che, un anno fa, Emmanuel Dennis ha fatto assaggiare al Real Madrid, è stato forse il più ubriacante dei vini. Nel giro di un tempo il nigeriano classe ‘97 ha siglato una doppietta al Bernabéu, facendo capire poco o nulla a i blancos, davanti ai quali per giunta fece la stessa esultanza di CR7. Quest’anno un’altra bottiglia l’ha portata allo Zenit, e magari, nella cantina del Jan Breydel, ne sta conservando una da offrire a Inzaghi.Nelle scorse 5 partite, il Bruges ha fatto 4 gol guadagnando il fondo dell’area e scaricando rasoterra verso il centro, a segnare sono stati Diatta (in campionato contro Cercle Brugge e Standard Liegi), e la coppia Dennis-De Ketelaere, giustizieri dello Zenit. I belgi arrivano a fondo area ogni volta con giocatori diversi, inducendo le difese a schiacciarsi verso la porta, la Lazio deve stare attenta perché l’ultimo gol, contro il Bologna, l’ha subito proprio così.Il centrocampo del Bugge è composto da Rits, regista di sostanza, Vormer, il capitano specialista di angoli e punizioni, e Vanaken, che segna praticamente come un attaccante, basti pensare che, oltre ai 4 gol dell’annata corrente, le scorse due stagioni il belga ha gonfiato la rete ben 34 volte, e nella scorsa, sui 17 gol segnati ne sono arrivati 6 su colpo di testa, di cui 4 proprio dai calci d’angolo di capitan Vormer. Quest’anno la combinazione Vormer-Vanaken da corner ha portato i nerazzurri in gol contro il Beveren, mentre su azione, ha piegato lo Zulte Waregem, si è trattato entrambe le volte di un gol di testa su cross del capitano, insomma, quando il centrocampista di mister Clement entra in area, bisogna tenere gli occhi aperti.Oltre a Strakosha, indisponibile dalla sfida contro il Borussia Dortmund, dopo l’ultimo giro di tamponi la voce degli assenti per la gara di stasera segna Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson assenze importanti, sommate a quelle di Radu, Lulic, Armini, Cataldi, Leiva, Ramos ed Escalante. La Lazio dovrà fare a meno di Lazzari sulla fascia, lì dove il Bruges è attivissimo, e in più dovrà cercare di bucare l’attenta difesa avversaria senza i suoi due top player offensivi. In un campo freddo e ostile, la Lazio si giocherà il primo posto del girone contro una squadra insidiosa, che ha imparato a mettere le grandi in difficoltà, sapendo soffrire e ripartire velocemente, Bruges-Lazio agli occhi dei meno attenti potrà sembrare una sfida facile, ma in realtà in quei 90 minuti i biancocelesti dovranno mostrare di essere realmente maturi. Adesso è il momento.