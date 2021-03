In attesa del fischio d'inizio del match tra Lazio e Crotone arrivano tutte conferme dalla formazione ufficiale dei biancocelesti. Simone Inzaghi opta per i titolarissimi e nella retroguardia ci sarà il ritorno di Stefan Radu.



Lazio, la formazione ufficiale:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.