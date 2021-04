Come anticipato già nella giornata di ieri, Inzaghi contro lo Spezia sostituisce Patric con Marusic in difesa. A centrocampo il posto di Luis Alberto lo prenderà Andreas Pereira. Infine, in attacco largo ancora alla coppia Correa-Immobile.



La formazione ufficiale della Lazio:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.