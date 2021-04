Come anticipato nei giorni scorsi dal ds Igli Tare, la Lazio si sarebbe impegnata in iniziative volte al ricordo di Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera scomparso la sera del 24 marzo. Come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, la squadra indosserà una maglia speciale dedicata al classe 2002 durante il riscaldamento del match contro lo Spezia. La società afferma anche che durante la gara onorerà la memoria del giovane calciatore mediante ulteriori iniziative.