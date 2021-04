Tutto confermato in casa Lazio rispetto a quanto emerso nella viglia del match contro il Benevento. In seguito alla consegna della formazione ufficiale, ecco le scelte dei biancocelesti:



Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Farris.