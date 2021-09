Sarà una Lazio senza grandi sorprese quella che scenderà in campo a San Siro alle ore 18:00. Tutto confermato rispetto a quanto anticipato ieri, giorno di vigilia. Nel 4-3-3 di mister Sarri, davanti a Reina la spunta Marusic sull'out di destra. Il montenegrino agirà in un reparto completato da Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo spazio di nuovo ai tre tenori Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco con Immobile ci saranno inizialmente Pedro e Felipe Anderson.



La formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.