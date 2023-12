Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è sempre più in bilico. Il contratto scadrà a giugno, le avance di altri club (Juventus in testa) non mancano e il rinnovo con i biancocelesti è in stallo. Trattative ferme da settimane, nonostante Fabiani a novembre avesse detto che era tutto a posto. Forse per il club, ma non per il calciatore brasiliano che si aspetta uno sforzo economico in più da parte della società.



Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, l'offerta della Lazio è di un nuovo accordo fino 2027, a 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. L'attaccante, classe '93, arrivato a Roma nel 2013 e tornato nel 2021 dopo una parentesi di quattro anni tra West Ham e Porto, chiede che la parte fissa dello stipendio sia più alta. Fino ad ora un rilancio da parte della dirigenza laziale non c'è stato. Anzi, anche alla luce dei deludenti risultati in campionato di tutta la squadra e il rendimento sottotono di diversi elementi della rosa (tra cui lo stesso Anderson), Lotito si starebbe convincendo ad aprire a giugno un nuovo corso, lasciando partire gran parte della vecchia guardia. Se così sarà, significa che Pipe avrà a disposizione i mesi della seconda parte dell'anno per riscattare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, far ricredere tecnico e società e convincerli quindi a puntare ancora su di lui.