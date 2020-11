In attesa del fischio d'inizio delle ore 12:30 ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.



A disp.: Reina, Furlanetto, Hoedt, Armini, Marusic, Escalante, Milinkovic, Anderson, Akpa Akpro, Leiva, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto.



A disp.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Molina, Walace, Coulibaly, Ter Avest, Jajalo, Deuloufeu, Micin, Palumbo. All.: Cioffi.