Ripartire dopo le delusioni, missione comune per Lazio e Udinese che si affrontano nella 15a giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono lasciarsi alle spalle i quattro schiaffi incassati dal Napoli al Maradona, i friulani dimenticare lo scialbo 0-0 casalingo con il Genoa.



LE ULTIME - Sarri deve fare i conti con alcune situazioni in bilico: su tutte quella di Pedro, tornato malconcio da Napoli e per questo in ballottaggio con Zaccagni per una maglia da titolare. Cataldi favorito su Leiva, Lazzari dovrebbe sostituire lo squalificato Luiz Felipe con Patric che scala al centro. Gotti deve invece valutare le condizioni di Pereyra ed è pronto a rilanciare Pussetto dal 1' con Deulofeu alle spalle di Beto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta sia su Dazn (gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet) e in tv su Sky.



PROBABILI FORMAZIONI



Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.



Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Samir, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.