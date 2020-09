Lasvela la maglia per la, il comunicato del club biancoceleste (foto dal sito sslazio.it).La splendida stagione appena terminata ha visto la qualificazione della S.S. Lazio alla UEFA Champions League, torneo nel quale la società biancoceleste vuole essere protagonista.Primo atto della nuova stagione europea, che per la Lazio prenderà il via con la fase a gironi, è la presentazione del nuovo kit ‘Champions League’, realizzato da Macron e che gli uomini di Simone Inzaghi indosseranno nella prima sfida in programma il 20 o 21 ottobre prossimi.La maglia 'Champions League’, che riprende il design della maglia celebrativa dei 120 anni, è celeste con una banda nera e bordo dorato che copre il petto e prosegue sulle maniche. Il collo è a polo con banda nera e sottili righe oro, stesso dettaglio presente sui bordi manica in maglieria. Il backneck è personalizzato con logo e motto del club, “NOI L’AMIAMO E PER LEI COMBATTIAMO”.Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in oro la scritta S.S.LAZIO. Sul petto a destra, in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, lo stemma della S.S.Lazio con in oro la scritta 120 e la dicitura 1900 – 2020 in bianco.La vestibilità è Slim e la presenza di inserti in micromesh assicura al capo una perfetta traspirabilità.Il kit comprende shorts bianchi con bande laterali nere e coulisse piatte nere con puntali oro e calzettoni celesti con banda centrale nera con bordi dorati.La maglia del portiere è nera con una banda grigia bordata d’oro che copre il petto e prosegue sulle maniche.