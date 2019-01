Alessandro Rossi, attaccante della Lazio, ha rinnovato il contratto con il club biancoceleste fino al 2022. Lo ha annunciato il suo agente, Donato Di Campli, con un post su Facebook: "Rinnovo fino al 2022 per Alessandro Rossi con la Lazio". Ora il centravanti può andare in prestito in B, col Pescara in pole.