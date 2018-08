A due giorni dalla sfida contro la Juventus, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il coordinatore dello staff medico della Lazio, il Dott. Fabio Rodia, per fare il punto della situazione degli infortunati in casa biancoceleste, con in primis la situazione legata all'infortunio subito nella gara contro il Napoli da Luiz Felipe: “Per quanto riguarda Luiz Felipe, negli ultimi giorni sono stati svolti degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo-secondo grado al soleo del polpaccio sinistro. Le impressioni non ottimistiche che avevamo avvertito al termine della partita con il Napoli si sono rilevate tali. Il calciatore verrà monitorato clinicamente e sarà sottoposto a controlli strumentali, osserveremo così l’evoluzione della sua situazione".



BERISHA - "Valon Berisha ha patito nel corso della preparazione estiva una lesione di primo-secondo grado al retto femorale e la sua guarigione sta procedendo secondo i programmi prestabiliti: il numero 7 biancoceleste sarà valutato ulteriormente nei prossimi giorni e, di conseguenza, sarà programmato il suo rientro in campo. Nei prossimi giorni, dunque, stabiliremo quando il kosovaro potrà tornare in gruppo".



MARUSIC - "Adam Marusic, infine, ha patito un trauma distorsivo alla caviglia nell’ultimo match, ma il montenegrino è ormai recuperato completamente in vista del match di sabato”.