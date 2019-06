Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha comunicato tutti gli staff delle squadre giovanili in vista della prossima stagione. Di seguito l'elenco completo:



Allievi Nazionali Under 17

Allenatore: Paolo Ruggeri

Allenatore in seconda: Luca Luzardi

Preparatore portieri: Cristiano Viotti

Preparatore atletico: Luca Errante



Allievi Nazionali Under 16

Allenatore: Marco Alboni

Allenatore in seconda: Costantino Zuccarini

Preparatore portieri: Cristiano Viotti

Preparatore atletico: Alessandro Geraldi



Giovanissimi Nazionali Under 15:

Allenatore: Tommaso Rocchi

Allenatore in seconda: Alessandro Iannuzzi

Preparatore portieri: Vincenzo Saccoccio

Preparatore atletico: Agostino Crocco



Coordinatore area tecnica e metodologica squadre Nazionali: Fabrizio Fratini



Giovanissimi Regionali Under 14:

Allenatore: Simone Gonini

Allenatore in seconda: Massimiliano Catini

Preparatore portieri: Filippo Apeddu

Preparatore atletico: Alessandro Autieri



Under 13:

Allenatore: Alessandro Barnia

Allenatore in seconda: Daniele Federici

Preparatore portieri: Filippo Apeddu

Preparatore atletico: Nicolò Marco Brigati