In casaarrivano i provvedimenti annunciati dadopo la pesante sconfitta contro lae il primo a pagare è: il centrocampista uruguaiano è statoper l'impegno di Coppa Italia con il Genoa, come specificato dal club per ''. Fuori anche lo squalificato Zaccagni, indisponibili Casale, Romagnoli e Luis Alberto. Lo si legge nella nota pubblicata dai biancocelesti:Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa contro il Genoa (ore 21:00), valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.Difensori: Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri.Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella.Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.In vista della gara contro i rossoblu, Mattia Zaccagni sconta un turno di squalifica, mentre Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Alberto sono indisponibili. Out per motivi disciplinari Matias Vecino.