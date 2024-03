Lazio, UFFICIALI le dimissioni dello staff di Sarri: Martusciello rimane, ma ci sono tre piste per Lotito

Redazione CM

In casa Lazio si continua a lavorare per il futuro della panchina, dopo le dimissioni avvenute in seguito alla sconfitta con l'Udinese da parte di Maurizio Sarri. Nel prossimo turno di campionato, contro il Frosinone, in panchina andrà Martusciello, ex vice. Intanto, in serata è in programma un incontro interno in società per tracciare il futuro. Attualmente, la società biancoceleste è in contatto con più allenatori, come riportato da Sky Sport: Tudor, Scaloni e Gattuso.



IL COMUNICATO - Intanto, lo staff di Sarri (a eccezione di Martusciello) - inizialmente rimasto dopo le dimissioni dell'allenatore - si è dimesso prima dell'allenamento odierno: "La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".