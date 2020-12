La Lazio ha portato a termine l’ultima seduta del 2020. Quest’ultima è iniziata intorno alle ore 15:00 sul campo centrale di Formello. Riscaldamento a secco, possesso palla fluo vs arancioni compresi i jolly con la casacca blu. In seguito vi è stato spazio anche per la forza con gli elastici, per poi concludere con due tipi di partitella. Sempre meglio Acerbi e Leiva. Nel possesso palla si sono disimpegnati da jolly. Poi hanno completato senza problemi la forza, la partitella a tre squadre con gol nelle porticine e quella conclusiva a campo ridotto. Al termine dell’allenamento, è rimasto in campo solamente Muriqi. Per lui esercitazioni con tiri a porta libera sui cross dello staff tecnico per ritrovare la mira migliore.



ASSENTI – Non si è visto in campo Luiz Felipe. Il brasiliano continua ad essere tormentato dai problemi alla caviglia. Al momento è ad alto rischio per la partita di domenica contro il Genoa. Out poi anche Correa per l'elongazione al soleo. Stessa fascia muscolare che ha costretto Fares ai box sempre per uno stiramento. Di nuovo assente anche Parolo per un trauma alla caviglia e infine da sottolineare l'assenza di Lulic. Dopo soli due giorni di allenamento differenziato il capitano biancoceleste non ha lavorato sul campo nello stesso orario dei compagni. Solo palestra per il bosniaco.