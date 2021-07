Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Napoli, il terzino albanese Hysaj ha firmato il contratto (di cinque anni a 1,8 milioni di euro netti a stagione più bonus) con la Lazio. Ora pronta a definire il ritorno del trequartista brasiliano Felipe Anderson dal West Ham. Intanto a Lulic non è stato rinnovato il contratto, Fares è sul mercato.



Sarri aspetta un altro esterno offensivo: l'obiettivo è il tedesco Brandt del Borussia Dortmund, legato alla trattativa col PSG per Correa e Sarabia. In terza fila Orsolini del Bologna.

Tare porterà a Roma anche Luka Romero, un investimento in cui crede. Ha 16 anni e mezzo, è un’ala. Il Maiorca lo perde a zero, la Lazio gli farà firmare il primo contratto da professionista e lo farà crescere in prima squadra.