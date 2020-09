La Lazio sta lavorando per rinforzarsi ulteriormente dopo i recenti arrivi di Reina, Escalante e quelli molto probabili di Fares e Muriqi. In particolare si potrebbe muovere qualcosa nel reparto arretrato che spesso negli ultimi tempi si è trovato in situazioni deficitarie.



Il nome nuovo è Marcos Rojo, difensore in prestito all’Estudiantes ma di proprietà del Manchester United. Gli inglesi hanno comunicato all’entourage del giocatore che non rientra più nel progetto tecnico della società e l’hanno invitato a trovarsi una sistemazione. Il classe ’90, impiegabile sia da centrale che da terzino, dal canto suo può vantare ben 31 presenze in competizioni europee per club e 61 con la Nazionale. Potrebbe dunque portare ai biancocelesti quell’esperienza internazionale manca un po' e rendere più agevole l’impatto con la Champions League.



Per quanto riguarda l’aspetto burocratico possiamo evidenziare come Rojo abbia il contratto in scadenza nel 2021 e venga valutato 8 milioni di euro.