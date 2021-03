Continua la serie di impegni per gli 8 calciatori della Lazio convocati dalle proprie nazionali. Ne mancava solo uno per completare la prima serie di incontri. Si trattava di Jean-Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste ha vinto con la sua Costa D'Avorio per 0-3 sul Niger nelle qualificazioni alla Coppa D'Africa (gruppo K). Per il numero 92 della Lazio però zero minuti, un po' come successo per Milinkovic con la Serbia.