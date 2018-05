Futuro alla Salernitana per Di Gennaro? Una stagione fallimentare quella dell'ex Cagliari, che non è riuscito ad imporsi a Roma. Il centrocampista ha collezionato pochissime presenze, ha fatto troppo poco per meritare la conferma. Secondo Il Mattino, per lui ci sarebbe una strada alternativa in vista della prossima stagione: Colantuono lo vorrebbe alla Salernitana, in Serie B.