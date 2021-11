Spunta di nuovo il nome di Thomas Strakosha in chiave mercato per la Lazio. Il portiere albanese è in scadenza a giugno e al momento non sembra intenzionato a rinnovare. Intanto però lo stallo della sua situazione potrebbe finalmente interrompersi. Secondo il Sun infatti l'estremo difensore sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Il club inglese, finito da poco nelle mani ultramilionarie del principe ereditario dell'Arabia Saudita Bin Salman, già nella finestra di mercato invernale potrebbe fare investimenti importanti. Uno di questi sarebbe in porta. Il Newcastle verserebbe una cifra bassa che comunque permetterebbe alla Lazio di effettuare una plusvalenza anziché perdere a zero il classe '95. Quest'ultimo però ha una fitta concorrenza. Gli altri nomi sul taccuino dei dirigenti dei Magpies sono Ter Stegen del Barcellona e Dean Henderson del Manchester United.