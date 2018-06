Il mercato Lazio deve ancora decollare, il primo acquisto ha svolto le visite mediche (il terzino Durmisi), ma sono tanti i nodi ancora da sciogliere, non solo inerenti al parco-calciatori. Sul tavolo davanti a Lotiti ci sono anche i rinnovi dei dirigenti e dello staff. Da Tare a Peruzzi, sono tante le intese da trovare, in un'estate che prospetta importante per il futuro della Lazio.



RINNOVO PERUZZI - Per Peruzzi, team manager della squadra dal 2016, sembra quasi fatta. L’ex portiere aveva il contatto in scadenza a giugno ma, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il rapporto con il club capitolino potrebbe prolungarsi di almeno un altro anno. C'è stato un incontro positivo tra le parti, manca solo la firma. Il suo apporto silenzioso è stato fondamentale nella gestione di casi spinosi, come quello relativo a Felipe Anderson.