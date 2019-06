La Lazio preme per avere Manuel Lazzari. Come scrive il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono pronti a mettere sul piatto, oltre a una parte cash, il cartellino di Murgia, già in prestito agli estensi. Il presidente Mattioli vorrebbe il classe '96 a titolo definitivo, mentre Tare lavora per il rinnovo del prestito.