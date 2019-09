Pino Wilson, ex capitano della Lazio, scudettato del '74, parla di Ciro Immobile a RadioSei: "Ciro ha fatto un bel gol (contro la Finlandia ndr), lui è così, non li fa facili. Ha giocato bene e segnato, sarebbe stato troppo non vederlo nuovamente in campo. Nel primo tempo soprattutto si è mosso tantissimo, ha interagito con i centrocampisti e dimostrato grande voglia. Poi la rete l'ha ripagato di tutto. Ho conosciuto un altro attaccante il cui umore dipendeva dai suoi gol. Quando Giorgio (Chinaglia, ndr) non segnava, poi non stava bene. Il gol di ieri è un'importante iniezione di fiducia. Sono davvero felice per lui".