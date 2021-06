Maurizio Sarri è già al lavoro per la rosa della Lazio del prossimo anno. E il nome rilanciato in queste ore dal portale tedesco DeichStube è quello di Ludwig Augustinsson, mancino del Werder Brema e della Nazionale svedese impegnata a Euro 2020.​

Il 27enne è valutato circa 10 milioni di euro dai biancoverdi tedeschi, i quali essendo retrocessi in Zweite Liga, hanno un urgente bisogno di fare cassa.