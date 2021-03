Si è appena concluso un allenamento diverso dagli altri in casa Lazio. Il club biancoceleste ha subìto una gravissima perdita. Nella serata di ieri, infatti, ha perso la vita in auto il giovane calciatore della Primavera, Daniel Guerini. Una notizia tragica che ha sconvolto l’ambiente Lazio e in toto quello calcistico e sportivo italiano. A tal proposito, la prima squadra di Simone Inzaghi oggi pomeriggio ha iniziato la seduta con un minuto di silenzio proprio per onorare la memoria del giovane Daniel.



L’ALLENAMENTO – Dopodiché, largo a un allenamento ancora una volta tecnico e a ranghi ridotti. Mobilità articolare, torello, allunghi, possesso palla e infine partitella. Questo il programma odierno dei biancocelesti. A differenza di ieri, in gruppo quest’oggi vi era anche capitan Lulic, ma allo stesso tempo è stato concesso un giorno di riposo a Escalante (ieri presente). Ancora gesione per Luis Alberto, mentre è tornato ad allenarsi Pepe Reina.



Inzaghi e il suo staff continuano a centellinare le forze dei propri calciatori, soprattutto coloro ai quali serve maggiore riposo in questa settimana. Assenti infine sul campo anche Fares e Caicedo, entrambi acciaccati, e Luiz Felipe infortunato alla caviglia. Out di nuovo Armini, il quale ormai va considerato parte integrante della Primavera di Menichini. Al conto degli assenti vanno considerati anche gli 8 calciatori impegnati con le nazionali.