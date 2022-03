Mancava solo Radu oggi a Formello. Nel centro tecnico della Lazio sono andate in scena le prove tattiche di formazione anti-Roma questo pomeriggio e Sarri ha avuto la rosa al completo, tranne il rumeno che sicuramente sarà out domenica. La fascite plantare non gli ha permesso di allenarsi e dovrà quindi alzare bandiera bianca. Sarà l'unico indisponibile, insieme a Zaccagni squalificato.



DUBBIO TERZINI Le maggiori perplessità per il mister biancoceleste sono proprio per i terzini. L'assenza del numero 26 a sinistra sarà coperta da uno tra Marusic e Hysaj, col montenegrino - rientrato dal turno di stop per il rosso a Cagliari - in vantaggio sull'albanese. Lazzari invece dovrebbe ritrovare il posto da titolare a destra. Ha pienamente recuperato dall'infortunio muscolare alla coscia e già contro il Venezia ne ha dato prova, con qualche accelerazione delle sue nei minuti finali di partita. La rifinitura di domani comunque fugherà gli ultimi dubbi. Il resto della formazione è già fatto.



PROBABILE FORMAZIONE Strakosha confermato in porta. Davanti a lui Acerbi e Luiz Felipe, freschi di convocazione in Nazionale, completeranno la linea difensiva. Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic in mezzo al campo supporteranno il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.