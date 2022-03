C'è solo un ultimo ostacolo tra Romagnoli e la Lazio: le commissioni a Raiola. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, la base d'intesa per l'ingaggio e la durata è stata trovata. 3,2 milioni a stagione per cinque anni. Lotito vuole sbrigarsi, per evitare inserimenti last minute di altre concorrenti.



Un incontro con lo staff del procuratore c'è stato a febbraio. La volontà di concludere al meglio l'affare è recproca, ma quando un calciatore si muove a parametro 0 è normale dover corrispondere un ricco compenso agli intermediari. Ancor più se si parla di uno degli agenti più influenti del mondo del calcio. Si tratta di uno sforzo necessario per il patron biancoceleste, per iniziare dal centrale di Anzio la rifondazione della difesa per il prossimo anno.