Mentre Luis Alberto procede verso l'ennesima panchina consecutiva, qualche club torna ad interssarsi al centrocampista della Lazio. Nei piani di Sarri il Mago dovrebbe rientrare tra i titolari, eppure queste continue esclusioni stanno creando una situazione non proprio idilliaca tra tecnico e calciatore che chissà non porti ad una divisione. Di certo questa è la speranza del Milan. Il club rossonero continua a monitorare la situazione di Luis Alberto e come riporta La Repubblica potrebbe proporre un'offerta intorno ai 30 milioni tra prestito e riscatto un po' come fatto dall'Inter per Correa.