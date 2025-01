Redazione Calciomercato

vuole trovare al più presto un sostituto per. L'ormai ex falconiere dellafinito al centro delle polemiche in questi giorni per la vicenda del suo intervento chirurgico al pene, pubblicizzato sui social impropriamente, secondo il club, con la diffusione delle immagini delle sue pudenda - si trova ancora aper la degenza post operatoria, ma presto lascerà definitivamente il centro tecnico, visto il suo licenziamento. Al momento quindi lo spettacolo del volo dell'aquilaprima delle partite casalinghe dei biancocelesti è di fatto sospeso. Il patron però vuole che la tradizione, da lui introdotta quasi 15 anni fa, prosegua nonostante questa scabrosa vicenda.

Da quanto trapelato nelle ultime ore,. Dai giornali oggi si apprende che si chiama, che èe che avrebbe anche il benestare della moglie del presidente della Lazio,Una soluzione a questa vicenda potrebbe dunque arrivare in tempi brevi. Resta il nodo dell'animale da far volare, perché un addestramento ad hoc richiederebbe del tempo. L'ideale sarebbe proseguire con la stessa, con il quale Lotito ha chiuso ogni rapporto. "L'aquila tornerà presto a volare" aveva garantito il presidente della Lazio pochi giorni fa. I tifosi attendono per scoprire come manterrà la parola data.