Il mercato estivo della Lazio passa dall'ingresso in Champions e dall'addio di Milinkovic. Se il piazzamento tra le prime quattro darà la possibilità di sistemare il bilancio e puntare a completare la rosa, per i grandi colpi in entrata servirà anche non perdere il Sergente a 0 tra un anno. Lotito non scende sotto i 40 milioni (la metà di quanto chiedeva un anno fa, ndr) e l'agente del serbo, Mateja Kezman è al lavoro da mesi per far arrivare a Formello offerte congrue per il centrocampista, spinto anche da una promessa fatta a Tare e rivelata oggi dal Messaggero.



ll procuratore avrebbe infatti garantito al ds biancocelesti di riuscire a trovare acquirenti per il cartellino di Milinkovic, facendo incassare soldi importanti per le casse della Lazio. Con un grande colpo in uscita, che consentirebbe al club di reinvestire subito gli introiti, anche la posizione dello stesso Tare nei confronti della società si rinsalderebbe e Lotito potrebbe convincersi a confermare il direttore sportivo. Uno scenario che al momento comunque resta ancora su carta visto che né l'Arsenal, né il Newcastle, nè le altre pretendenti di Sergej hanno ancora presentato offerte ufficiali.