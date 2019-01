Nelle ultime ore di mercato sembrava vicinissimo alla Lazio, è finito dai rivali del Fenerbahce. Serdar Aziz, difensore centrale del Galatasaray, era stato messo in disparte da Terim per aver finto un malore per allungare le vacanze alle Maldive: ripartirà dal Fenerbahce.



MERCATO LAZIO - Tare non aveva mai lasciato spiragli sull'inserimento in rosa di un difensore: ha sempre parlato di un esterno, e Aziz non ha fatto eccezione. Nonostante le voci continue in arrivo dalla Turchia, Aziz è rimasto in patria, la Lazio si sta muovendo su altri obiettivi.