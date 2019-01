Ultimo quarto di finale della Coppa Italia, forse il più crudo di tutti. La rivalità resta su quel match romano in cui i nerazzurri sfilarono l'accesso alla Champions proprio ai romani, cui sarebbe bastato arginarli.



Ora si volta la moneta: l'Inter vista dopo la riapertura è sembrata una piccola piccola piccola squadra; la Lazio ha messo in mostra la più bella e sfortunata prestazione di questa stagione, annichilendo la Juve fino alla svolta degli ultimi minuti, generata soprattutto dai cambi di Allegri.



Chi legge un pronostico è difficile che ci legga anche il risultato finale. Resta il fatto che se si rivedessero l'Inter e la Lazio dell'ultima discesa in campo, contro Toro e Juve, non ci sarebbe granchè partita, vincerebbe Immobile. Vedremo se in così pochi giorni Spalletti avrà saputo smerigliare le valvole a tal punto da mostrare tutta un'altra Inter. La Lazio, pur battuta dai colpi di coda della Balena Juve, è piaciuta molto e metterà in campo anche la sua rabbia.



In Copa del Rey, Spagna, partita di ritorno di un quarto finale già ben avviato verso i più forti. Il Real Madrid si è aggiudicato l'andata per 4-2 contro il Girona, cui il calendario offre la rivincita in casa. Non credo a una partita studiata dietro le linee delle proprie trincee. Si punterà al gol, ovviamente da parte del Girona, fin dal fischio. Pesato quello che c'è sul piatto, l'over 2,5 non sembra una sceltà nè brutta nè povera. I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Inter-Lazio 2 (quota 3,35)



Girona-Real Madrid over 2,5 (1,54)



L'ambo vale 5,15 volte la posta.