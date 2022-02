Matias Vecino può diventare un nome caldo in casa Lazio per l'estate. Lo scrive oggi il sito lalaziosiamonoi.it parlando di contatti andati avanti di recente con il procuratore Alessandro Lucci.



Il profilo dell'uruguaiano sarebbe l'ideale nelle idee del club come vice Milinkovic (su cui però incombono le ombre delle big europee, ndr). Arriverebbe a 0, perché il contratto con l'Inter è in scadenza a giugno, e prenderebbe di fatto il posto di Akpa Akpro in rosa come mezzala destra di riserva.