Non c'è pace in infermeria per la Lazio. Tocca a Cataldi questa volta prendere il posto di Acerbi tra gli infortunati. Il leone è rientrato definitivamente ieri sera dopo quasi due mesi di stop per l'infortunio al flessore sinistro. Stesso problema che ora rischia di dover affrontare il centrocampista.



Come riporta Repubblica, questa mattina per il classe '94 - che dopo il Porto ha accusato un dolore muscolare ed è rimasto a riposo negli ultimi 3 giorni - sono previsti degli esami strumentali. Si teme uno stiramento di primo grado alla coscia.