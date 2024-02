Lazio, Vecino nella storia: è l’uruguaiano con più presenze in Serie A

Traguardo storico per Matias Vecino: entrato in campo al 62’ della sfida contro la Fiorentina, il centrocampista della Lazio diventa il calciatore uruguaiano con più presenze in Serie A con 267. Superato l’ex Juventus Paolo Montero, che si è fermato a 266. Terzo Walter Gargano a 239, quarto Guillermo Giacomazzi a 223.